Fausto Leali in concerto a Golfo Aranci il 17 dicembre

E’ di oggi l’annuncio ufficiale che uno dei maggiori esponenti del pop nazionale, conosciuto in tutto il mondo come la voce “più nera” d’Italia salirà sul palco golfarncino il 17 dicembre per un concerto da grande emozione. Sarà proprio la musica di Fausto Leali a farla da padrone nella programmazione natalizia promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fasolino.«Tra le tante le iniziative che animeranno il paese fino al giorno dell’Epifania - spiega il sindaco Fasolino - abbiamo scelto per questo fine settimana una delle voci più amate del panorama musicale italiano, un cantante pronto a regalare al pubblico uno spettacolo senza eguali con brani intramontabili e quel mix di blues, sol e romanticismo che da cinquant’anni riscalda i cuori degli amanti della grande musica italiana». Il concerto -aggiunge Fasolino - si svolgerà nella colorata cornice del villaggio natalizio allestito in piazza “La Piccola” che regalerà un’atmosfera particolarmente intima e familiare all’evento e anche l’orario scelto le 19, è in linea con le esigenze delle famiglie e con la volontà di coniugare divertimento, musica, sapori, e arte, offrendo al pubblico l’opportunità per trascorrere il pomeriggio e la serata a Golfo Aranci».Fausto leali è uno dei più grandi protagonisti della musica italiana conosciuto per brani indimenticabili come Mi manchi, A Chi, Io Amo e Ti Lascerò. Un artista che ha duettato con alcune delle interpreti più talentuose della musica italiana tra cui Mina, Anna Oxa e Loredana Bertè e che nel corso della sua carriera ha partecipato ben 13 volte al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1989.