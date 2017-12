Litiga con il vicino e lo minaccia con una pistola

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, minaccia aggravata, violenza privata e furto. L’intervento è scaturito da una chiamata al 112 che segnalava una lite tra vicini di casa, nel corso della quale un condomino, disturbato dal volume della musica tenuto molto alto dal Delias, a fronte delle proprie lamentele si era trovato una pistola puntata in faccia, con tanto di minacce di morte e intimazione a rientrare nella propria abitazione senza fiatare.Rintanatosi in casa, il richiedente, nonostante lo spavento per l’assurda reazione del proprio vicino, ha avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri, consentendo l’intervento immediato di due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile.I militari intervenuti hanno così effettuato una minuziosa perquisizione dell’abitazione del Delias, rinvenendo la pistola corpo del reato, che è poi risultata essere una “scacciacani” modificata a scopo lesivo, con tanto di numero di matricola abraso. Inoltre, nel corso delle operazioni sono state rinvenute anche alcune bottiglie di alcolici, asportate poco prima della lite da un supermercato Conad sito nei pressi dell’abitazione del 45enne.Per Pierluigi Delias sono quindi scattate le manette e, in data odierna, nel corso del processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.