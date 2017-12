Arzachena, timbrava il cartellino in costume da bagno e se ne andava al mare in Costa Smeralda VIDEO

L'ufficiale si sarebbe assentato dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione, passando il badge di servizio in costume da bagno per poi andare al mare in Costa Smeralda. Ma avrebbe utilizzato illecitamente anche le auto di servizio e i dipendenti per regolare il traffico di alcuni matrimoni a Baja Sardinia e per scopi privati. E' quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza del gruppo di Olbia, coordinati dal comandante Marco Salvagno, che per mesi hanno seguito il dipendente del comune che oggi è accusato di truffa aggravata ai danni del comune di Arzachena. Ecco il ***VIDEO***.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione