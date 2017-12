Il sindaco Ragnedda commenta la vicenda del comandante della polizia locale di Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, in merito alla vicenda che ha interessato questa mattina il comandante della Polizia locale, Andrea Becciu, dichiara:«Prendo atto della vicenda e auspico una celere risoluzione che chiarisca la posizione del nostro funzionario a garanzia e tutela del ruolo e dell’operato del Comando di Polizia Locale di Arzachena, servizio fondamentale per il territorio e i cittadini. Trasparenza e correttezza sono elementi imprescindibili per chiunque lavori in questo Ente e lo amministri. Giustizia e rispetto delle istituzioni vanno al primo posto. Confido nel lavoro della Magistratura».