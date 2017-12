Domenica a Olbia l'ottava edizione della mezza maratona

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Domenica 17 Dicembre si terrà una gara podistica di grande pregio per la nostra città poiché ha acquisito negli anni sempre più interesse sia dal punto di vista di aggregazione sociale, poiché coinvolge un pubblico sempre più numeroso ed appassionato, sia da punto di vista sportivo, in quanto prevede la partecipazione dei migliori atleti sardi, di tanti altri provenienti da altre Regioni italiane e di una larga rappresentanza di atleti facenti parte del Comitato Italiano Paraolimpici». Così si esprime l’Assessore allo Sport Silvana Pinducciu in merito alla manifestazione sportiva “Ottava mezza maratona Città di Olbia, settimo trofeo Piero Patata”.La giornata prevede due corse sportive competitive, ovvero la mezza maratona di Km 21,097 e la gara di Km 10,550, ed una corsa non competitiva di Km 8,00. Per tutte e tre le corse partenza (alle ore 9.00, ritrovo alle ore 8.00), arrivo e premiazione finale presso il Piazzale in Via Principe Umberto, fonte Palazzo Comunale.L’evento, patrocinato dal Comune di Olbia e con la collaborazione del Comitato Regionale della FIDAL, è organizzato dalla PAO Podistica Amatori Olbia, con grande soddisfazione del Presidente Ottavio Beccu che prevede circa 500 iscritti.Le zone del percorso di gara saranno interdette al traffico a partire dalle ore 9 fino alle 11.30 circa. Le vie interessate alla manifestazione sono: Principe Umberto, Isola Bianca, Nanni, D’annunzio, Viale Aldo Moro, Via Vignola, Veronese, Galvani, Fausto Noce, San Simplicio, Vittorio Veneto, rotatoria di Via Roma, Redipuglia, bretella Via Genova-Principe Umberto.Nelle aree interessate alla gara, potranno verificarsi rallentamenti e/o blocchi temporanei della circolazione veicolare per agevolare il transito degli atleti.«Lungo il percorso – afferma il Comandante Giovanni Mannoni - il personale della Polizia Locale e gli addetti alla sicurezza, riconoscibili da apposita pettorina, impartiranno le direttive di disciplina del traffico. Il nostro lavoro sarà volto a limitare il più possibile gli eventuali disagi».Per gli atleti, durante il percorso di gara, è previsto un ristoro ogni 5 Km, spugnaggio dopo 2,5 Km da ogni ristoro. Nel post-gara sarà effettuato un rinfresco gratuito per tutti i partecipanti ed accompagnatori. Premiazioni alle ore 12.00 in zona arrivo.