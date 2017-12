Artemisia International Gallery, collettiva artistica di Natale nel cuore di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’evento si chiama “Collettiva di Natale” ed è stato inaugurato lo scorso 8 dicembre alla presenza della critica d’arte dott.ssa Emanuela Esposito, che ha personalmente curato le critiche per gli artisti presenti nell’esposizione.“La mostra è un regalo al cuore della città che per un anno ci ha ospitato, regalandoci grandi soddisfazioni – spiega Maria Caterina Mariano, pittrice e presidente dell’Associazione olbiese -. La Collettiva di Natale ospita una selezione di opere di grande qualità artistica. Vogliamo chiudere l’anno con questo evento, dando uno spazio privilegiato ai nostri artisti che provengono da tutta Italia e dall’Estero, non solo dalla nostra amata Sardegna e dalla nostra amatissima città”. La Collettiva di Natale rimarrà aperta al pubblico fino al 23 dicembre 2017. All’interno dell’esposizione è possibile ammirare opere artistiche di ogni tipo e di ogni genere espressivo: dal dipinto all’oggettistica d’arte, dal figurativo all’astratto, dalla pittura alla fotografia elaborata.