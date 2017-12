Reddito di inclusione sociale, pubblicate le graduatorie definitive

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’Assessore alle Politiche Sociali, Simonetta Lai, rende noto che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona n 4518 del 07.12.2017 è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari del Programma Regionale R.E.I.S., reddito di inclusione sociale.Le graduatorie saranno consultabili, con decorrenza 12 dicembre 2017, esclusivamente dagli interessati, previa presentazione del documento di identità e del codice fiscale, presso i seguenti servizi:Servizio Informacittà – Località Molo Brin- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18- sabato dalle ore 9 alle ore 12.30.Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante,- dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì dalle ore16 alle ore 18.Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e lunedì e mercoledì dalle 16 alle18.Si precisa che tutti coloro che sono presenti in graduatoria tra gli ammessi usufruiranno del beneficio e che la prima liquidazione del contributo sarà in pagamento a decorrere dal giorno 14 dicembre c.a.