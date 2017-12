Riqualificazione del porto di Santa Teresa Gallura, in arrivo 500mila euro dalla Regione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ha dato il via libera al completamento della progettazione degli interventi già previsti per i porti di Bugerru, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura, ma non solo: la programmazione permette infatti di destinare 1.500.000 euro al Comune di Bosa per il dragaggio del fiume Temo dalla zona del Ponte Vecchio fino alla foce, per ristabilire la piena fruibilità del porto fluviale. “Una ripartizione sempre più puntale e sempre più su misura, rispetto alle azioni necessarie – spiega l’assessore Balzarini – ci permette di spendere al meglio i fondi FSC del Patto per la Sardegna, e soprattutto nel rispetto dei termini stabiliti. Il nostro obiettivo è sempre quello di procedere speditamente per non perdere nessuna risorsa: con questa delibera concludiamo gli iter avviati con una importante novità che riguarda il dragaggio del fiume Temo, opera essenziale per l’unico fiume navigabile della Sardegna, che non veniva fatta da oltre vent’anni”.e il ripristino delle condizioni di agibilità e messa in sicurezza del porto; altri 1.350.000 andranno all’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna per interventi nel porto di Porto Torres per la realizzazione dello scalo di alaggio; lo stesso soggetto attuatore sarà responsabile della progettazione dell’ampliamento della banchina di attracco dei traghetti a Santa Teresa di Gallura, per cui sono stanziati 500 mila euro.