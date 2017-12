Pedalata pentastellata venerdì 15 a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’appuntamento è alle ore 15.00 all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda fronte partenze. Nel 2013 il Movimento 5 Stelle appena entrato in Parlamento fece approvare un emendamento a prima firma Dell’Orco che consentì di sbloccare ben 12,5 milioni di euro per la realizzazione di piste ciclabili e per la sicurezza dei ciclisti. Recentemente è stato approvato il decreto che finanzia l’ingente somma di cui 313.649,20 euro sono destinati a cofinanziare il percorso ciclopedonale lungo la fascia costiera di Olbia, dal Ponte di ferro all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda compresa la diramazione di Via Macerata.