Sport e solidarietà al 19° Trofeo Baby Ippon

Ormai un classico appuntamento pre-natalizio per i piccoli judoka sardi.L’evento, riservato ai bambini di età compresa dai 5 ai 11 anni, ha coinvolto sui tre tatami circa duecento giovanissimi in kimono che si sono simpaticamente confrontati, esprimendo con tanta grinta le prime conoscenze tecniche. Erano presenti una ventina di club provenienti da tutta la Sardegna.Importante è stato l’abbinamento tra sport e messaggio sociale. L’Avis di Olbia, presente alla manifestazione con una sua postazione, ha portato il suo messaggio di sensibilizzazione verso la donazione del sangue per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di autosufficienza.. Soddisfazione anche per i risultati dei baby judoka della Kan judo Olbia che hanno conquistato 10 medaglie d’oro, 8 d’argento e 3 di bronzo. Oro: Diego Langiu, Jacopo Merone, Mathias Nieddu, Nicolas Palitta, Martina Satta, Noemi Rosas, Davide Lepri, Amir Romdhani, Veronica Derosas e Francesco Spano. Argento: Anna Virdis, Ilenia Atturo, Antonio De Angelis, Paolo Meloni, Alessia Bardanzellu, Teseo Garrucciu, Chiara Contu, Riccardo Virdis.Bronzo: Cristian Manzi, Giuseppe Prevosto e Stefano Losavio.