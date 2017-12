Sorvegliato speciale sorpreso dalle fiamme gialle a spacciare eroina

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È di ieri sera l’ultimo arresto. A finire in manette un noto pluripregiudicato, sottoposto a regime di sorveglianza speciale in Alghero, dove i militari della Compagnia notavano, in una zona in penombra, due soggetti con fare sospetto.Il pluripregiudicato, notata la pattuglia del Corpo, si dava a precipitosa fuga liberandosi al contempo di diversi involucri. Scattava quindi un inseguimento appiedato, ma il soggetto faceva perdere le proprie tracce. Immediatamente intervenuta una seconda pattuglia del Reparto, veniva però rintracciato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.Grazie all’intervento dell’unità cinofila “Denvy” si riuscivano a recuperare tutti gli involucri gettati dal sorvegliato speciale, pari a 15 dosi contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina. Si procedeva quindi all’arresto del soggetto per spaccio e condotto in data odierna dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Sassari per essere processato per direttissima. Fondamentale l’apporto delle unità cinofile nei controlli eseguiti in città e presso l’aeroporto “Riviera del Corallo” che, in forza alla Compagnia di Alghero dal mese di luglio, hanno permesso già di denunciare 11 persone, tra i quali alcuni minorenni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre a segnalarne ulteriori 69 alla competente Prefettura per uso personale, sottoponendo a sequestro diversi etti di sostanze illecite.