Turbativa d'asta per una villa in Costa, nei guai magistrati e avvocati del tribunale di Tempio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

risultano indagate otto persone tra magistrati e avvocati. Tra questi Alessandro Di Giacomo, per il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Giulia Proto, ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici per un anno. Lo stesso provvedimento è stato predisposto anche per un perito.Nel corso della mattinata gli uomini della Guardia di Finanza del gruppo di Olbia, coordinati dal comandante Marco Salvagno, hanno messo i sigilli alla villa. Una bufera che investe nuovamente il tribunale gallurese che già l'anno scorso aveva visto l'arresto di un altro magistrato, Vincenzo Cristiano, e che ora vede il palazzo giustizia particolarmente in difficoltà con l'assenza di numerosi magistrati in organico.