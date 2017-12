Le parole di mister Mereu alla vigilia del match Olbia-Monza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sua Olbia arriva all'incontro determinata a interrompere la striscia di cinque partite (di cui quattro in trasferta) senza vittoria, davanti a un "Nespoli" che si spera gremito e infuocato per effetto della promozione lanciata in settimana dalla Società."L'Olbia deve cercare il successo" - premette il mister - "e lo può trovare solo attraverso una prestazione di qualità, grinta e tenacia. Il risultato pieno ci consentirebbe di chiudere il girone d'andata in maniera ottimale e di iniziare quello di ritorno con energia ed entusiasmo, fattori che comunque non devono mai mancare a una squadra come la nostra che vive il calcio con professionalità, passione e allegria".la domenica risponde presente al cospetto dell'avversario. Io sono estremamente soddisfatto del lavoro che ha fatto la squadra, dei punti che ha conquistato e anche di quelle ottime prestazioni che, purtroppo, non ci hanno dato punti. I ragazzi devono essere orgogliosi del loro percorso che certo può ancora migliorare".Il riferimento va inevitabilmente alle ultime tre sfide in trasferta contro Livorno, Prato e Viterbese. Proprio al "Rocchi", i bianchi hanno dominato la gara vedendosi tuttavia superati dai padroni di casa: "Recriminare non porta a niente, a Viterbo siamo stato sconfitti immeritatamente perché a fronte di un dominio territoriale, di un possesso palla al 65% e di 4-5 chiare occasioni da gol, l'unico tiro che abbiamo subito in 90' ci ha condannati. Se domani ripeteremo quella prestazione decisa, determinata e cattiva, con il Monza avremo tutte le chance di portare a casa la vittoria".Proprio sul Monza, che appaia in classifica l'Olbia a quota 24 punti, la chiosa finale del tecnico: "Si tratta di una squadra che muta modulo di gioco a seconda della fase. Quando imposta si schiera con un 3-5-2, quando difende con il 4-4-2. Dispone di ottime individualità, come Cori e D'Errico, e ci aspetta anche per questo una partita complessa. Che dobbiamo e possiamo vincere forti delle nostre certezze e sostenuti dall'entusiasmo e dal calore del pubblico, che speriamo possa approfittare delle politiche societarie e innamorarsi, sempre più numeroso, della maglia bianca".