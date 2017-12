Bando contributi associazioni sportive nel comune di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La settimana prossima verrà pubblicato il bando relativo all’erogazione dei contributi a favore delle Associazioni Sportive che opereranno nel territorio del Comune di Olbia nel 2018.«Si tratta di un’opportunità per le associazioni sportive, che invito quindi a partecipare. Dalla settimana prossima i criteri e tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune» afferma l’Assessore allo Sport Silvana Pinducciu.Tra i requisiti richiesti, le Associazioni Sportive devono avere sede nel Comune di Olbia, non devono svolgere attività di carattere professionistico o semiprofessionistico e devono avere almeno 15 atleti iscritti. Per quanto riguarda il punteggio, verranno premiate le associazioni che vantino il maggior numero di atleti, quelle che abbiano coinvolto almeno un istituto scolastico del territorio comunale in specifici progetti sportivi di formazione e di educazione alla disciplina sportiva dalle stesse praticate, quelle che abbiano organizzato almeno un progetto sportivo appositamente dedicato all’inclusione sociale dei portatori di handicap.