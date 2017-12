Coldiretti Nord Sardegna, continua l'iniziativa a sostegno delle eccellenze territoriali

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A Natale mangiamo locale, un progetto regionale che mira da una parte a stimolare l’acquisto dei prodotti sardi nel periodo natalizio e dall’altra ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza sulle produzioni locali tra le diverse categorie di consumatori.Nella giornata di venerdì la manifestazione ha fatto tappa nella mensa dell’ERSU di Sassari incontrando gli studenti universitari. A loro è stata spiegata la filosofia che ha portato alla nascita del Consorzio dell’Agnello Igp di Sardegna e l’importanza di un sostegno diretto verso gli allevatori sardi.«In vista delle festività natalizie abbiamo calendarizzato una lunga serie di eventi per portare all’attenzione di tutti i consumatori le bontà del nostro territorio - dichiara il presidente della Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu. Per questo abbiamo scelto di dialogare sia con gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari sia con gli studenti universitari. La loro conoscenza e la loro consapevolezza rappresenterà il sostegno futuro alla nostra agricoltura».L’appuntamento con gli universitari si è concluso sabato mattina al mercato Campagna Amica dell’Emiciclo Garibaldi di Sassari con la degustazione dell’Agnello Igp di Sardegna preparata da Pietro Cubeddu, titolare dell’omonimo agriturismo.«Qualità delle materie prime e valorizzazione delle produzioni del territorio: questo è ciò che garantiamo ai nostri studenti che usufruiscono del servizio di ristorazione dell'ERSU di Sassari - afferma il direttore generale dell’ERSU, Antonello Arghittu. È stato un onore ospitare l’iniziativa A Natale mangiamo locale che promuove il consumo consapevole. Grazie a un accordo con l’Agenzia Laore Sardegna e con la Coldiretti Nord Sardegna anche l'ERSU dal prossimo anno utilizzerà nei propri menù, oltre all'agnello Igp, i prodotti a chilometro zero».«Per l’agnello di Sardegna Igp queste sono le iniziative più importanti – spiega il direttore del Consorzio dell’agnello di Sardegna Igp, Alessandro Mazzette - perché hai la possibilità di interloquire con i giovani e parlare di territorio, qualità, etichetta e marchio. Ed infatti stiamo lavorando per portare il nostro agnello in tutte le mense scolastiche. Grazie a Campagna Amica abbiamo fatto un piccolo tour sardo in cui stiamo incontrando non solo studenti ma anche i loro genitori e i clienti dei mercati a km0, discutendo dell’importanza di consumare prodotti dei quali conosciamo l’origine e le loro qualità».