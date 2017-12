Piano da 127 milioni di euro della regione per il lavoro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, in particolare ambiente, archeologia, decoro urbano, catasto e reti tecnologiche e con una particolare attenzione al digitale. PIGLIARU. "Il lavoro è una priorità per la mia Giunta", dichiara il presidente della Regione Francesco Pigliaru. “Fin da principio abbiamo affrontato con determinazione una situazione difficilissima, mettendo tutto il nostro impegno per combattere la disoccupazione esistente ed evitare che se ne creasse di nuova, cercando soluzioni anche quando sembrava impossibile, come dimostrano tra gli altri i casi di Meridiana e ora di Alcoa., e per questo ringraziamo la nostra coalizione e l’intera aula consiliare, che ha dimostrato grande senso di responsabilità. Abbiamo lavorato molto e con decisione per dare le risposte che servono e LavoRas è un punto centrale di questa Finanziaria: stiamo investendo risorse importanti - conclude il presidente Pigliaru - e ora devono tradursi subito in opportunità concrete." PACI. "Ringrazio tutti i consiglieri per aver contribuito a raggiungere questo obiettivo - dice l’assessore del Bilancio Raffaele Paci -, con importanti suggerimenti arrivati anche dall’opposizione. LavoRas mette a sistema finanziamenti regionali, nazionali ed europei ancora liberi che stiamo programmando con questa finalità e darà risposte ai giovani e meno giovani, alle donne per garantire servizi che permettano loro di inserirsi nel mondo del lavoro, a chi ha perso il lavoro e ha difficoltà a trovarne un altro e a chi un lavoro lo sta ancora cercando. Insomma, a tutti coloro che vivono un momento di difficoltà e vogliono reinserirsi subito nel mondo del lavoro. La sfida adesso - sottolinea Paci - è fare in fretta per raggiungere i risultati, individuando strumenti normativi che permettano di rendere subito e rapidamente operativo il Piano, che sarà sottoposto a un monitoraggio costante da parte di un Osservatorio di cui faranno parte anche i sindacati. Quello del lavoro è sicuramente il tema cruciale, la sfida vera per poter costruire un futuro solido. Un tema che interessa tutti”, conclude Paci. “Mi auguro perciò che nelle prossime settimane si riesca insieme al Consiglio a chiudere un Piano per il Lavoro solido, importante, dalle procedure rapide che dia risposte efficaci a tutti i sardi che le stanno aspettando”.