Operazione Fireflies tra Olbia e Sassari, sequestrati milioni di giocattoli e luminarie natalizie

In particolare, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, hanno individuato, a seguito di complesse ed articolate attività investigative, avviate già nel mese di novembre, una illecita filiera gestita da soggetti cinesi con diversi esercizi commerciali ubicati nei comuni della Gallura dove venivano venduti prodotti contraffatti, ovvero recanti false certificazioni di conformità e senza indicazioni sulla natura, qualità e origine della merce.Nel corso delle perquisizioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, venivano rinvenuti luminarie di natale pronte a decorare alberi di natale e presepi, giocattoli (personaggi in plastica, peluches, costruzioni cloni della Lego) recanti i marchi contraffatti dei principali protagonisti dei cartoni animati per bambini quali “Paw Patrol”, “Hello Kitty”, “Pokemon”, “Ben 10” “Trenino Thomas”, e personaggi della serie cinematografiche basate sui personaggi “Marvel” e “Walt Disney”.È di tutta evidenza infatti che, trattandosi di accessori natalizi alimentati elettricamente e destinati ad addobbare le abitazioni e gli ambienti familiari, la mancanza dei minimi requisiti di sicurezza comporta che tali apparecchiature possano divenire l’innesco di gravi incidenti domestici (quali cortocircuito, principi d’incendio, dispersione di corrente) con gravi potenziali conseguenze.Le attività, hanno consentito quindi di individuare e deferire all’Autorità Giudiziaria ben nove responsabili ed irrogare sanzioni per quasi 200.000 euro.I servizi in argomento evidenziano l’impegno del Comando Regionale della Sardegna nel settore della proprietà intellettuale, all’interno del quale la contraffazione risulta uno dei crimini maggiormente dannosi per l’economia legale, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole e mettendo in pericolo la sicurezza dei consumatori.Al riguardo, infatti, giova evidenziare come i prodotti contraffatti, ed in particolare i giocattoli, non rispettano, gli standard di sicurezza richiesti dalle normative nazionali e comunitarie, con conseguente possibile rischio per la salute dei consumatori.

