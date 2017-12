Ubriaco si schianta con l'auto a Olbia, denunciato dalla polizia stradale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’attività è stata particolarmente intensa ed ha portato ottimi risultati sotto il profilo della sicurezza stradale. Gli operatori impegnati sul territorio hanno proceduto all’identificazione di numerosi soggetti, tra conducenti e passeggeri. L’attività ha portato alla contestazione di diverse infrazioni al Codice della Strada, di cui 9 per violazione dell'art. 186 del C.d.S., guida sotto l’influenza dell’alcool, una per guida sotto l’influenza delle sostanze psicotrope, con contestuale ritiro della patente di guida e il deferimento in stato di libertà all’A.G. dei trasgressori.è risultato alla guida di un veicolo che era stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di copertura assicurativa. Nell’ambito dei citati servizi, è stato anche effettuato un controllo su un autocarro di circa 11 tonnellate, con all’interno vestiario destinato alla vendita al dettaglio, che trasportava anche derrate alimentari, nello specifico pesce surgelato. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori adempimenti.