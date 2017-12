Raccolta fondi per la Caritas di Olbia, ritorna in aeroporto il mercatino del giocattolo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Caritas, in collaborazione con la Geasar, società di gestione dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, ha organizzato anche quest’anno“RiGiocalo” il mercatino del giocattolo usato che si terrà nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 dalle ore 11 alle ore 19 presso la Hall centrale dell’Aeroporto di Olbia.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla Caritas Diocesana di Olbia per azioni benefiche ed è stata realizzata con la collaborazione dei dipendenti del gruppo Geasar e di Meridiana, i quali hanno messo a disposizione i giocattoli e l’oggettistica per l’allestimento del mercatino. Per l’occasione il parcheggio al sosta lunga sarà gratuito.