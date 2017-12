Amissione nidi d'infanzia comunali a Olbia, pubblicate le graduatorie per otto nuovi posti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

i per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, residenti nel Comune di Olbia, da distribuirsi presso le tre strutture Comunali nel seguente modo:- n. 2 posti nido via Botticelli sezione piccoli, età 3-18 mesi;- n. 1 posto nido via Lupacciolu sezione grandi, età 18-36 mesi;- n. 5 posti nido via Gallura di cui n. 4 per la sezione piccoli, età 3-18 mesi e uno nella sezione grandi, età 18-36 mesi.La graduatoria è visionabile nell’Albo Pretorio on line del sito Istituzionale www.comune.olbia.ss.it e presso i seguenti Uffici:- Ufficio Polifunzionale per il Cittadino – sito al piano terra della Sede Municipale di Via Dante, n. 1;- Ufficio Front-office del Settore Servizi alla Persona – sito in Via Capoverde, n. 1, Delta Center, 2° piano.Per ulteriori informazioni in merito, è possibile contattare le Educatrici referenti ai seguenti contatti telefonici: Sig.ra Sandra Loddo tel. 331/1273896 – Sig.ra Antonella Cabras tel. 331/1273895.