Donati dalle fiamme gialle di Olbia migliaia di capi di abbigliamento ai poveri olbiesi

La cerimonia di consegna si è svolta stamane nella nuova sede delle fiamme gialle del gruppo di Olbia alla presenza dle comandante Marco Salvagno e del parroco Don Andrea Raffatellu. "Abbiamo già donato altri capi di abbiagliamento alla Caritas e alla Croce Rossa. E quello di oggi è il modo migliore di chiudere le indagini -ha commentato Salvagno- con il sequestro della merce distribuita illecitamente sul mercato perché non corrispondente all'etichettatura e poi con questa donazione di capi invernali che potranno essere particolarmente utili in queso periodo dell'anno ai più bisognosi. Contiamo di proseguire in questo percorso e ringrazio Don Andrea e la procura di Tempio attraverso il procuratore Dettori senza i quali non sarebbe stata possibile questa azione."Questo è un grande dono ai poveri di Olbia. Questi capi non andranno solo alla nostra parrocchia, ma verranno suddivise per tutte le parrocchie cittadine e oggi siamo qui a ringraziarvi".Il sequestro era scaturito anche grazie alle analisi chimiche effettuate dal Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane di Milano e dal Laboratorio BuzziLab di Prato, che avevano posto in evidenza e confermata l’ipotesi di reato ossia la vendita di sciarpe realizzate in viscosa e polyammide per cashmere e mohair. Una rilevante frode in commercio in danno non solo di tutti gli ignari acquirenti ma anche di tutti gli operatori commerciali onesti che risentono in maniera significativa di una forma di concorrenza tanto sleale.