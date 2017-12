Torneo regionale di taekwondo, tre atleti del team Carta conquistano un oro, un argento e un bronzo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Un oro, un argento e un bronzo. Il bronzo è arrivato per Cristian Fresi Roglia che si è dovuto arrendere in semifinale. Nonostante abbia combattuto in una categoria superiore, e abbia trovato un avversario forte, Fresi Roglia si è battutto fino all'ultimo secondo dimostrando tenacia e determinazione.L'oro è arrivato per Manuel Madeddu, che dopo aver superato la semifinale per ko nei confronti dell'avversario dopo solo 30 secondi, vince in finale con uno degli atleti più forti del torneo. Dopo un primo round che lo ha visto sotto per 10 a 2, è riuscito con determinazione a recuperare, fino a batterlo per 28 a 10. Un'ottima prova per la società olbiese del maestro Antonio Carta, che per l'ennesima volta riesce a centrare l'obiettivo di portare tutti gli atleti a medaglia, come coronamento di un percorso di allenamenti specifici.