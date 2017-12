Accreditamento di fornitori dei servizi sociali, ecco come fare

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La presente procedura di accreditamento è a titolo gratuito e non costituisce una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal relativo Disciplinare a favore degli utenti del Distretto, beneficiari di progetti pubblici di intervento.Le prestazioni oggetto di accreditamento saranno erogate, a cura e a carico del Plus o dei competenti Comuni, in favore di cittadini in condizione di fragilità, secondo i Principi e i criteri definiti da ciascun Ente Competente.on line è necessaria la preregistrazione alla procedura da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.Tutte le informazioni in merito alla partecipazione alla presente procedura di accreditamento sono reperibili nell’avviso pubblico e relativi allegatiPer l’intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, sarà attivo un Servizio di assistenza presso la casella di posta elettronica: gspano@comune.olbia.ot.it, csalzillo@comune.olbia.ot.it , dragaglia@comune.olbia.ot.it.Eventuali FAQ saranno periodicamente pubblicate sul sito del Comune di Olbia, sezioni bandi e gare.