I Modena City Ramblers per il capodanno di San Teodoro, ecco il programma

A San Teodoro fervono i preparativi per l’arrivo del 2018 e si rinnova, anche quest’anno, l’appuntamento con il Capodanno in piazza. Negli ultimi anni, esattamente dal 2011, il centro gallurese ha visto alternarsi sul palco artisti sardi e nazionali come i Tamurita, Mango, Francesco Sarcina, Tazenda e Paolo Noise per citarne alcuni.Così, dopo il successo degli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale e la comunità si preparano ad accogliere tutti coloro che intendono salutare il 2017 all’insegna del relax e del divertimento. La notte di San Silvestro sarà articolata in un grande spettacolo che intratterrà spettatori di ogni età. L’epicentro dei festeggiamenti organizzati dal Comune sarà Piazza Emilio Lussu dove l’entusiasmo di adulti, famiglie e ragazzi sarà animato dall’immancabile brindisi di mezzanotte e dalla musica dei Puro Malto che introdurranno il Concerto della band emiliana dei Modena City Ramblers M.C.R. I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.I Puro Malto, Live Cover Band, nascono sul finire degli anni '90, come interpreti dei più grandi successi pop italiani ed internazionali degli ultimi 30 anni, rivisitati e arrangiati in chiave reggae, funky e rock. Durante la loro esibizione, punteranno molto sul coinvolgimento e lo scambio emotivo con il pubblico. Il gruppo dei Modena City Ramblers non ha bisogno di grosse presentazioni, la fama è infatti testimoniata dalla lunga discografia e dalle tante esibizioni che hanno caratterizzato la sua carriera. Nel corso degli anni i M.C.R. hanno cambiato più volte formazione fino ad arrivare a quella attuale composta da sette elementi. Amanti del folk irlandese, definiscono il loro genere musicale combat folk che, partendo da brani strumentali principalmente delle tradizioni irlandesi, scozzesi e celtiche, viene contaminato da rock e punk. A quattro anni di distanza dall’ultimo disco di inediti ritornano con un nuovo album: “Mani come rami, ai piedi radici”, uscito a marzo. Proprio tra le prossime date del “Mani come rami Tour 2017” vi è anche la tappa di fine anno a San Teodoro.Una grande festa insomma per brindare insieme all'arrivo del nuovo anno fra buona musica, cibo tipico, ottima accoglienza e tanto svago. Chi sceglierà San Teodoro per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno troverà anche diversi hotel, b&b aperti, locali e ristoranti che proporranno il classico menu alla carta oppure il cenone / veglione la notte del 31, prima della tappa in piazza per cantare e ballare tutti insieme durante il concerto di fine anno. Al termine del concerto in piazza, la notte continuerà nei locali e discoteche aperti.Gli eventi di Capodanno si inseriscono nel ricco calendario di manifestazioni invernali organizzate quest’inverno dal Comune di San Teodoro, iniziate con “Sogno di Natale” (Mercatini e casetta di Natale, concerti, spettacoli e giochi per bambini, street food…) e che continueranno il 6 gennaio con il Presepe vivente in località Lu Lioni (curato dal Comitato locale). Per informazioni sul territorio, su cosa vedere nelle zone vicine, su dove dormire e dove mangiare nel Comune di San Teodoro è possibile visitare il sito web ufficiale dell’Assessorato al Turismo all’indirizzo www.santeodoroturismo.it o contattare il n° 0784 865767 o la pagina facebook dell’Ufficio Turistico o dell’evento.