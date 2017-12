In ospedale a Olbia arrivano i Babbo Natale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

hanno organizzato un invasione di Babbo natale nelle corsie dell’ospedale e in alcune strutture socio-riabilitative della città.Gli ospiti della Casa famiglia e del Centro diurno, travestiti da Babbo Natale, con una ventata di allegria hanno consegnato ai ricoverati dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e della “Casa del Fanciullo” i doni da loro realizzati durante l’anno nel corso dei laboratori creativi.: da una parte portare avanti un percorso di cura per la promozione di una “cittadinanza empatica” con il superamento della “stigma”, andando a favorire lo scambio tra i cittadini e le persone che vivono il disagio mentale; dall’altra regalare un sorriso a chi in questo momento affronta le festività natalizie lontano dalle loro case e dai loro affetti.