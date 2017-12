Natale all'acquario di Cala Gonone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Lo fa ospitando nelle sue vasche alcuni splendidi esemplari dei temibili pesci scorpione (Pterois volitans). Sono pesci originari dell’indo-pacifico, molto diffusi nel Mar Rosso, che nel Mediterraneo potrebbero causare gravi danni all’economia e agli ecosistemi, come è già successo lungo le coste degli Usa e dei Caraibi. La presenza dei pesci scorpione in quelle zone ha infatti provocato la diminuzione delle catture di pesci rilevanti dal punto di vista commerciale, come le cernie, e gravi problemi al turismo balneare scoraggiandolo, visto che le spine dei pesci scorpione contengono un potente veleno in grado di causare una dolorosissima puntura.Considerata la potenziale invasività e pericolosità della specie, chiunque abbia catturato o avvistato un pesce scorpione è invitato a fare una foto e segnalare l’osservazione o al nostro Acquario o all’indirizzo dell’ISPRA: alien@isprambiente.it.L’Acquario di Cala Gonone aprirà in occasione delle festività natalizie dal 26 dicembre al 7 gennaio dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17:00. Per info visitare il sito www.acquariocalagonone.it o scrivere a info@acquariocalagonone.it