Operazione Dirty Market a Olbia della Guardia Costiera: verbali per oltre 40mila euro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, nei controlli lungo l’intera filiera della pesca, con l’obiettivo di tutelare in primis il consumatore finale nel periodo dell’anno dove tradizionalmente cresce la richiesta con l’approssimarsi delle festività natalizie. I controlli, come sottolineato dalla Guardia Costiera, sono rivolti a prevenire frodi in commercio, a verificare il rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità ed etichettatura del pescato, delle norme sull’attività di cattura per la tutela degli stock ittici e dell’ecosistema e la correttezza dell’attività di commercializzazione e la sicurezza alimentare,ovvero le specie ittiche sottoposte a particolare protezione e il consumatore finale – per evitare possibili frodi ed assicurare un prodotto sempre tracciabile e sicuro – anche a salvaguardia degli onesti professionisti del settore, che con sacrificio adempiono agli obblighi di legge proponendo prodotti certificati e di qualità.Nell’attività finora sono stati impiegati sul territorio e a mare circa 120 uomini, sia su motovedette che a terra, che hanno reso possibile portare a termine 70 controlli dai quali sono sortiti più di venti verbali amministrativi per oltre 40mila Euro in totale., senza che sulle confezioni fossero indicate tutte le informazioni necessarie al consumatore finale, ed inoltre spesso spacciati per frutto della pesca locale quando invece non lo erano, con conseguenti sanzioni per oltre 30mila euro Euro.di prodotto privo della prescritta tracciabilità e detenuti in violazione delle norme igienico sanitarie di settore. Per tali violazioni è stato elevato un verbale amministrativo di 1500 Euro ed il titolare del ristorante è stato deferito all’Autorità giudiziaria.I controlli della Guardia Costiera nel nord Sardegna andranno avanti fino alla fine dell’anno con il massimo impegno per garantire la qualità dei prodotti che saranno acquistati per essere consumati sulle nostre tavole in occasione delle prossime festività.