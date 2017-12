Toc Toc, sabato ad Arzachena il festival dedicato ai bambini e ragazzi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il 2017 è l’anno della 4° edizione di TOC TOC il festival dedicato ai bambini e ragazzi organizzato da Deamater in sinergia con numerose realtà culturali. Come di consueto il Festival ha una programmazione basata principalmente sul teatro, che si dirama poi in tante attività collaterali, rendendo il festival interdisciplinare come lo è l’arte scenica.Questa quarta edizione sta toccando tre città: Olbia, Arzachena e Nuoro con una programmazione di 11 giorni, 4 laboratori, 7 incontri, 6 spettacoli, 8 proiezioni e un Art show finale per celebrare anche i dieci anni di Deamater. L’obiettivo è quello di restituire alle giovanissime generazioni spazi urbani e concettuali capaci di accogliere l’evento Gioco in tutte le sue manifestazioni e sfumature, dal teatro alla letteratura alla musica, al cinema.Tutti questi elementi confluiscono come un coloratissimo fiume in piena nell’evento in programma:Sabato 23 dicembre in Piazza Santa Maria delle Neve ad Arzachena ore 20.30.