Mobilità sostenibile, c'è l'accordo tra il comune di Olbia e la Regione per le auto elettriche

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tra le forme di mobilità urbana sostenibile, quella utilizzante i sistemi di propulsione elettrica è tra le più idonee a soddisfare sia le attuali esigenze e abitudini di mobilità, sia le richieste di riduzione delle emissioni di gas inquinanti e di rumore.È stato approvato con una delibera di giunta un accordo di programma con la Regione volto alla realizzazione di infrastrutture pubbliche per la ricarica e per l’acquisto di veicoli elettrici.Così si esprime in proposito l’Assessore ai Lavori Pubblici Gian Piero Palitta: «L’accordo si basa sullo sviluppo della mobilità sostenibile che fa parte dell’idea di “Smart City”, perseguibile attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la diffusione di mezzi a basse emissioni. Andremo ad elaborare un piano d’azione e bandiremo le gare per la fornitura e posizionamento delle colonnine. Avremo inoltre la possibilità di aggiornare il parco macchine del Comune, attraverso un finanziamento per l’acquisto di auto elettriche che andranno a sostituire alcune di quelle “tradizionali” attualmente presenti».