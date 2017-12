I giganti della Dinamo fanno visita al centro di accoglienza per i rifugiati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Giganti in visita al Centro di accoglienza per i rifugiati di Ottava questa mattina: Shawn Jones, Marco Spissu e Jonathan Tavernari hanno fatto gli auguri di Natale agli 80 ospiti del centro, portando in dono capi di abbigliamento griffati Dinamo e palloni da basket. Una mattinata di allegria e condivisione in cui i giovani rifugiati, tutti ragazzi dai 16 ai 30 anni, hanno mostrato i lavori che realizzano nei loro laboratori di sartoria e di lavorazione del legno. In tanti, appassionati e praticanti di basket, rugby, atletica e calcio, si sono cimentati in esibizioni con la palla nel grande salone in cui sono stati accolti i giocatori. Autografi e foto di gruppo finale con l’augurio di serene e felici giorni di festa e con la promessa di un "arrivederci" per assistere a un allenamento dei giganti al PalaSerradimigni.