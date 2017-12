Fiamme nella notte in una villa a Porto Rotondo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il fuoco ha distrutto la struttura in legno di un magazzino destinato al rimessaggio di veicoli e attrezzi da giardinaggio. Non erano presenti veicoli in quel momento all'interno della struttura, ma solo un gommone che è stato investito dall'incendio.Sull'episodio indagano anche i carabinieri della stazione di Porto Rotondo. Nonostante non siano stati trovati gli inneschi dell'incendio non si esclude il gesto doloso.