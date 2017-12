Nuova cover di Don Alessandro Cossu, "Perdono" di Caterina Caselli diventa "Natale"

Un'altra cover di una hit di successo in chiave religiosa. Don Alessandro Cossu colpisce ancora con la rivisitazione della famosa canzone di Caterina Caselli dal titolo "Perdono" che è diventata "Natale". Ancora migliaia di visualizzazioni e un video un po' meno virale degli altri. Ma in fondo Don Alessandro voleva solo fare gli auguri ai suoi fedeli alla vigili del Natale. Ecco cosa ha scritto a corredo della pubblicazione del nuovo video:"Avevo promesso di pubblicare un’altra cover dopo il concerto di Natale e avevo detto che avrei pubblicato “sotto il cielo di San Teodoro”, ma avendo creato questa semplice che ha per titolo “Natale cos’è?” e che, a parer mio, mi sembra più adatta per la vigilia, né approfitto per augurare a tutti un vero Natale Cristiano dove al centro ci sia il vero protagonista: Gesù! Buon Natale a tutti e Dio ci e vi benedica. Auguriamoci in questo Natale di riaccostarci veramente a Colui che è il vero e utile regalo per ciascun uomo: la Fede in Dio e in se stessi. Notte".

