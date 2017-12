Partite le prevendite dei biglietti per Olbia-Gavorrano

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Un grido e di carica biancolbiese per prenderci gli ultimi tre punti in palio nel 2017. Olbia-Gavorrano, seconda giornata di ritorno in programma sabato 30 dicembre alle ore 14:30, rappresenta per i bianchi di Mereu l'opportunità di tornare alla vittoria e chiudere al meglio un 2017 ricco di emozioni e soddisfazioni.Il botteghino dello stadio sarà aperto venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 10 sino all'inizio dell'incontro.La prevendita sarà attiva online e nei seguenti punti autorizzati a Olbia:- Johnny Bar - via Gabriele D'Annunzio 58 (0789 206018);- Cross Road Caffè - via Argentina 3 (tel. 0789 1840166);- Tabaccheria di viale Aldo Moro 357 (tel. 0789 51518);- Tabaccheria di via Vittorio Veneto 94/a (tel. 0789 26917);- Tabaccheria di Corso Umberto I 110 (tel. 0789 29253).PREZZI DI VENDITATRIBUNA CENTRALE: intero 25 euro - ridotto over60/donne 18 euro - ridotto giovani 12-18 15 euroTRIBUNA LATERALE: intero 15 euro - ridotto over60/donne/disabili* 10 euro - ridotto giovani 12-18 8 euroCURVA: intero 10 euro - ridotto over60/donne 5 euro - ridotto giovani 12-18 3 euroCURVA OSPITI: prezzo unico 10 euroSi ricorda che sarà necessario presentarsi all'atto dell'acquisto con un documento di riconoscimento valido (Carta d'identità, Patente, Passaporto, Tessera del Tifoso), senza il quale diversamente non sarà possibile emettere il tagliando.*Disabilità compresa tra il 50 e il 99%. Le persone con disabilità al 100% entreranno gratuitamente, dietro invio di esplicita richiesta corredata di attestato e dati anagrafici del richiedente e dell'accompagnatore all'indirizzo comunicazione@olbiacalcio.com.** Biglietto acquistabile presso i rivenditori CIAO TICKETS oppure online all'indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/olbia-calcio-1905-gavorrano entro le 19 di venerdì 29 dicembre.