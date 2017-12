Nizzi lancia il candidato gallurese per le prossime politiche: "Si lavora per Giuseppe Fasolino"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sciolte le camere comincerà da domani la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo 2018. E anche in Sardegna si muovono le prime pedine. Quello che sembra essere un vero e proprio annuncio è arrivato a margine della conferenza stampa di fine anno del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Il primo cittadino incalzato dalle domande dei giornalisti ha così "confermato"quella voce che da mesi circolava sul territorio. Il candidato per il collegio uninominale Olbia-Tempio alla Camera potrebbe essere Giuseppe Fasolino."Ci stiamo spendendo perché nel collegio Olbia-Tempio possa essere candidato il sindaco e consigliere regionale Giuseppe Fasolino. Stiamo tutti lavorando per il bene del partito e del territorio", -ha dichiarato Nizzi che poi ha chiarito la sua intenzione di rimanere alla guida del comune di Olbia-. "Ho già chiarito al presidente Berlusconi che non mi candiderò. Ma in Forza Italia qui in Sardegna si repira un clima di pace reale. Tra gli altri candidati ci saranno Ugo Cappellacci, Emilio Floris per il senato, la Zedda in provincia di Cagliari e altri candidati a rappresentare i vari territori e collegi. L'ultima parola sui candidati ovviamente spetterà al presidente Berlusconi".