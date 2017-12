Conferenza di fine anno a Olbia, Nizzi racconta il 2017 e annuncia i programmi per il 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Abbiamo lavorato bene -ha dichiarato il primo cittadino- nonostante l'organico ridotto e per questo ringrazio tutti i collaboratori, dipendenti e funzionari del comune grazie ai quali è stato possibile realizzare e attivare progetti e azioni per l'intera comunità olbiese". Nell'occasione della conferenza stampa di ieri sono stati snocciolati i risultati e i numeri del 2017. Con un bilancio di quasi 130 milioni di euro "solo il 13percento, 14 milioni di euro circa, pesa sulle casse comunali -ha dichiarato Nizzi-.Siamo il primo comune in Sardegna ad aver approvato il bilancio e tra i primi in Italia". Il sindaco ha poi parlato dei progetti realizzati e di quelli in corso. A partire dalla realizzazione del ponte di Isticadeddu e dell'abbattimento delle opere incongrue, alcune realizzate altre in corso d'opera, come il ponte di via Petta, quello di via Figoni che verranno realizzati nel prossimo anno. C'è poi il progetto di messa in sicurezza dei canali tombati della zona Baratta: "Ci saranno delle pompe che aspireranno l'acqua in caso di allagamenti -ha dichiarato Nizzi- ma soprattutto abbiamo riprogettato la canalizzazione delle acque. Un'opera di omogeinizzazione che interesserà anche il canale Bandinu e la scuola Maria Rocca che sarà ancora più sicura dopo questi lavori". Tra i progetti che stanno più a cuore al sindaco la riqualificazione dell'Ansa Sud, lavori che potranno partire nei primi giorni del nuovo anno, e che restituiranno alla città più di due chilometri di lungomare. Per quanto riguarda il piano del rischio idrogeologico, il comune tramite bando di concorso ha affidato alla Technital lo studio di tre progetti alternativi proposti dal comune al tanto criticato Piano Mancini: "Riteniamo che a gennaio avremo un nuovo piano per il rischio idrogeologico e quel punto saremo pronti a girarlo agli uffici regionali competenti". Una conferenza stampa, dunque, a tutto tondo su tutti i progetti cittadini. L'Università? La sede, secondo quanto comunicato dal sindaco, verrà spostata in città entro il 2018 grazie all'accordo con Aspo e Università. E poi Il Mater Olbia che dovrebbe vedere la luce proprio nel 2018: "Voglio ringraziare il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, perché ormai mancano davvero solo pochi atti amministrativi perché l'ospedale abbia tutte le carte in regola. E poi il progetto dell'agenda Urbana per la riqualificazione del teatro Michelucci e di alcune zone periferiche che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi.. Il 2017 è stato un anno ricco di eventi: "Il Giro d'Italia, il World Rally, S'Iscuru, Kisthos, Chocomoments, Shardana, mondiale di Judo e molti altri hanno allungato la stagione -ha dichiarato Nizzi- e riempito la città e il territorio. Per il 2018 abbiamo in mente una stagione di pari livello"."Colgo l'occasione per rivolgere a tutta la cittadinanza i migliori auguri, soprattutto a coloro i quali hanno maggiore difficoltà. Volendoli rassicurare sul fatto che il comune di Olbia non li abbandonerà mai", con queste parole Nizzi ha concluso la conferenza stampa.