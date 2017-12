Gip revoca obbligo di firma per l'ex comandante dei vigili di Arzachena sotto indagine per truffa

con l'accusa di truffa aggravata e continuata ai danni del comune, abuso di atti d'ufficio, peculato ed omessa denuncia. Nello specifico, vista la sospensione dall'incarico da comandante, il magistrato ha ritenuto che non ci fossero più i rischi di reiterazione del reato e per questo ha deciso per la revoca.Il Gip osserva nelle sue motivazioni che comunque "rimangono le decine di episodi monitorati e cristallizzati dall'indagine e che al momento non risultano essere adeguatamente giustificati dalla difesa". Restano dunque in piedi le accuse all'ex comandante che per il momento non potrà ritornare in servizio.li l'attività dell'ufficiale che in alcune occasioni avrebbe timbrato il cartellino in costume da bagno per poi recarsi al mare e in altre avrebbe utilizzato l'auto di servizio per scopi privati, come un matrimonio a Baja Sardinia. I legali di Becciu sono convinti della bontà delle azioni del loro assistito e di poter dimostrare la sua buona fede.

