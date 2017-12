I giganti a lavoro per preparare la sfida con Avellino

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

quello contro la Scandone Avellino in agenda il prossimo 2 gennaio al PalaSerradimigni con palla a due alle 20:45.che ieri, nell’ultima sfida della dodicesima giornata di regular season, si sono imposti con autorità su Capo d’Orlando confermandosi al secondo posto della classifica dietro la Leonessa Brescia, pari punti con l’Olimpia Milano. Domani giornata intensa di allenamenti per il Banco: gli uomini di coach Pasquini si ritroveranno di mattina in palestra e la sera sul parquet del PalaSerradimigni.la società campana ha lavorato alla creazione del roster 2017/2018 coniugando un mix tra giocatori fedelissimi alla maglia biancoverde e new entry. Dalla passata stagione sono stati confermati Maarten Leunen, pretoriano di coach Sacripanti e autore della tripla che ha eliminato Reggio Emilia ai quarti di finale dei playoff, Kyrylo Fesenko, al secondo anno in Campania, insieme al duo italiano Salvatore Parlato-Andrea Zerini. In maglia Scandone sono arrivati il play Bruno Fitipaldo, rivelazione del campionato nella prima parte della scorsa stagione a Capo d’Orlando poi passato al Galatasaray, Ariel Filloy, fresco di scudetto conquistato con la Reyer Venezia e attualmente impegnato con la nazionale azzurra, l’ex Dinamo Lorenzo D’Ercole e gli stranieri Dezmine Wellss, ala piccola americana, la guardia Jason Rich, l’ala Thomas Scrubbs e il centro Harnady N’diaye. L’ultimo colpo messo a segno dalla Sidigas in chiusura di mercato è stata la firma dell’ex centro biancoblu Shane Lawal: il giocatore nigeriano dovrebbe diventare arruolabile da gennaio, perché impegnato a recuperare la condizione ottimale dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo quasi un anno.