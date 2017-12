Capodanno a Olbia, parcheggi e navette gratuite per raggiungere il molo Brin

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Proseguiamo con l’organizzazione per la notte di San Silvestro per garantire il massimo della sicurezza ai nostri concittadini e a tutti gli spettatori del concertone. Abbiamo convocato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) proprio per utilizzare tutte le necessarie misure di prevenzione volte ad assicurare la serenità durante i festeggiamenti» afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Domenica 31 a partire dalle ore 19 tutte le strade che portano al Molo Brin saranno interdette al traffico: il tratto tra le due rotatorie di via Principe Umberto, ci sarà un blocco in Piazza Regina Margherita, via Catello Piro, via Garibaldi, via delle Terme. In queste aree sarà presente un cordone di personale preposto alla sicurezza. Occorrerà quindi posteggiare al di fuori da questo contesto: sul sito del Comune di Olbia è possibile visionare la planimetria completa dei posteggi disponibili e gratuiti. Gli ospiti delle strutture alberghiere ubicate in queste zone dovranno organizzarsi per accedere ai parcheggi degli hotel prima delle 19 oppure posteggiare ad di fuori dell’area.Buone notizie per chi arriva da fuori Olbia: sarà possibile lasciare il proprio mezzo, dalle automobili ai bus granturismo, presso i parcheggi della Auchan e del Centro Commerciale Terranova. Aspo garantirà il servizio di navetta, ininterrottamente, a partire dalle ore 20 fino alle 2.15 del 1 gennaio. Partiranno in direzione del molo Brin dal Centro commerciale Auchan (Piazzale Grirandengo) con fermata intermedia a Poltu Quadu (fronte edicola), e dal Centro Commerciale Terranova.Programma Navette e Posteggi fruibili e gratuiti.