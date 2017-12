Carzedda, Forza Italia su criticità tribunale di Tempio: "Il palazzo di giustizia è al collasso"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ecco le parole di Carzedda: "Il Ministro della Giustizia Orlando dimostra di non essere a conoscenza della grave situazione in cui versa il Tribunale di Tempio Pausania. La recente rideterminazione della pianta organica annunciata dallo stesso Ministro è molto distante dalle reali esigenze del Tribunale di Tempio Pausania, poiché intenderebbe superare la drammatica emergenza del Tribunale con l’invio di un solo nuovo magistrato e lasciare peraltro invariata la pianta organica del personale amministrativo.4 di quello penale e almeno 3 nuovi magistrati inquirenti togati. In secondo luogo si riscontra una grave carenza del personale amministrativo, rilevata dal Ministro con una percentuale del 14% in meno rispetto alla media nazionale e sulla quale si dovrebbe intervenire urgentemente con un aumento del personale amministrativo di almeno 10 unità.alla riapertura della sezione distaccata del Tribunale di Olbia. Tuttavia quella disposizione di legge è rimasta lettera morta solo ed esclusivamente per salvaguardare gli equilibri interni del PD. Pertanto attendiamo dal Ministro della Giustizia interventi efficaci, veri e profondi e non inutili interventi che sembrano esclusivamente spot elettorali".