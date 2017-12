Olbia-Gavorrano, ecco i convocati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Temperatura fredda e sole a sprazzi in una vigilia che ha visto mister Mereu e il suo staff impegnati nell'ultima sessione di allenamento preparatorio a Olbia-Gavorrano, 21ª giornata di campionato. La rifinitura al "Nespoli" è servita per studiare gli ultimi dettagli prima della battaglia. Al termine del lavoro in campo, il tecnico ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'insidiosa sfida di domani che avrà fischio d'inizio alle ore 14:30. Non saranno della partita Enrico Geroni e Roberto Biancu, quest'ultimo fermatosi in settimana per un fastidio muscolare. A seguire l'elenco dei 22 Guardiani del Faro convocati:PORTIERI: Aresti, Idrissi, Van der Want;DIFENSORI: Cotali, Dametto, Iotti, Leverbe, Manca, Pinna, Pisano, Vasco Oliveira;CENTROCAMPISTI: Feola, Marongiu, Murgia, Muroni, Pennington, Piredda, Vispo;ATTACCANTI: Arras, Ogunseye, Ragatzu, Senesi