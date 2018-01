J-Ax, fuochi d'artificio e le migliaia di persone in piazza lanciano il 2018 olbiese *VIDEO e FOTO*

Tutto come da programma e senza nessuna sbavatura. E' proprio Grido, ex Gemelli Diversi, fratello minore di J-Ax ad aprire il concerto. Il tutto come un diesel raggiunge la temperatura giusta quando il presentatore, Matteo Pianezzi, lancia J-Ax e la sua band, "l'Accademia delle teste dure". Il Bello d'esser brutti, Spirale ovale, Senza pagare, Vorrei ma non Posto, Sconosciuti da una vita. Il pubblico è in delirio e smartphone in mano, tra un selfie, una diretta facebook e una stories su instagram, ha cantato ogni parola delle canzoni che senza sosta si sono susseguite fino alle 23.45.Le note rock di Jump dei Van Halen hanno lanciato i giochi pirotecnici dei fuochi d'artificio che hanno illuminato lo splendido Golfo di Olbia incantando il pubblico presente. Devvero uno spettacolo unico che è poi proseguito pe rle vie del centro storico con il fiume di gente presente in piazza che si è riversato tra bar, piazze e locali.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione