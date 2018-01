Quattro giovani intossicati da monossido a Olbia, ricoverati in ospedale a Cagliari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ma quattro ragazzi ventenni non sono arrivati e il capodanno lo hanno passato in ospedale intossicati da monossido di carbonio. L'episodio si è verificato il 31 pomeriggio quando i quattro ragazzi che avevano affittato un appartamento hanno incominciato, all'interno dell'abitazione, a sentirsi male. Nausea e vomito e la sensazione che stesse accadendo qualcosa di estremamente grave. Non ancora accertate le cause, ma i malori sarebbero da ascrivere ad un malfunzionamento della caldaia. I quattro sono stati trasportati in ospedale a Cagliari per un trattamento nella camera iperbarica.