Vento forte e mareggiate in Gallura, emanate condizioni meteo avverse

. La protezione civile regionale ha emanato l'avviso per condizioni metereologiche avverse per vento e mareggiate. Da ieri il forte vento di maestrale che in alcuni casi ruota a ponente sta raggiungendo raffiche a quaranta nodi. Interrotti i collegamenti dei traghetti tra Santa Teresa Gallura e Corsica. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in città e sul territorio. Per la giornata di domani le previsioni fotografano una situazione simile se non peggiore. Con il vento che aumenterà di intensità con raffiche fino a cinquanta nodi.