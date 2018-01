Revival musica olbiese a Golfo Aranci, ecco il programma del 5 gennaio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Venerdì 5 gennaio sul palco del pala tenda in Piazza La Piccola si accenderanno i riflettori su molti dei volti e delle voci che hanno fatto la storia della musica olbiese.«Il costante legame con la città di Olbia – spiega Giuseppe Fasolino -, i continui rapporti familiari, economici e culturali ci hanno dato lo spunto per programmare un grande evento Revival con alcuni dei musicisti più amati e conosciuti nella vicina città di Olbia, ma apprezzati e ascoltati ben oltre i confini fisici».Sul palco si avvicenderanno storici artisti come Tony Marino, lo stimatissimo sassofonista olbiese, Il gruppo de I colors, la band nata nella metà degli anni '70 de il Volo, Tony Derosas, Angelo Bonomo, Libero Forroia, Mauro Mibelli e tanti altri musicisti che canteranno alcuni dei loro grandi successi, per una serata dove la musica dal vivo e le emozioni saranno i veri protagonisti.«L’evento - prosegue il sindaco di Golfo Aranci - nasce proprio dalla comunanza di relazioni con la vicina città di Olbia e vuole trasfondere in musica quello che quotidianamente lega le nostre comunità. Sul palco dello show di inizio anno sarà infatti la presenza di vecchie glorie della musica olbiese a farla da padrone per un revival ricco di ricordi e destinato ad appassionare tutti».La serata sarà presentata da un altro conosciutissimo volto olbiese, il giornalista Mauro Orru. L’ingresso sarà libero e l’appuntamento è per il 5 gennaio con inizio alle ore 18.30 presso il Pala Tenda in piazza La Piccola.