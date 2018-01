A Olbia "Sciarpe in sospeso" per i senzatetto, l'iniziativa è dei Guardian Angels

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo le iniziative "un caffè in sospeso" e "una pizza in sospeso" arriva anche un'altra azione in sostegno dei più bisognosi in questo periodo dell'anno così freddo. Si chiama "Una Sciarpa in Sospeso" e l'idea già realizzata in tutto il mondo e anche in Italia, prima a Bologna, poi a Cagliari e Sassari, oggi arriva anche a Olbia grazie all'impegno dell'associazione di volontari Guardian Angels del centro gallurese. Destinatari di tanta generosità i senzatetto del territorio. Questo pomeriggio un gruppo di Guardian Angels si è recato nel Parco Fausto Noce dove ha appeso ai rami di un albero le sciarpe donate dagli olbiesi, frutto della solidarietà durante i mercatini cittadini di natale. I volontari hanno avvisato anche una serie di persone "bisognose" che potranno andare a ritirare il capo di abbigliamento lontani da occhi indiscreti.: "Noi ci occupiamo dei più bisognosi e di portare vestiti e cibo caldo ai senzatetto. Quella di oggi è un'occasione per lanciare un appello ai cittadini perché possano avvicinarsi alla nostra associazione". Al momento l'associazione conta otto persone, oggi per l'iniziativa altri due volontari sono stati inviati dalla sede di Cagliari.