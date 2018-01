Olbia, rimorchio si ribalta per il vento forte sulla sopraelevata nord

Un autoarticolato della Sarda Trasporti si è ribaltato a causa del vento forte sulla sopraelevata nord di Olbia. Nessun ferito registrato e solo un grande spavento per l'autista e per quella che poteva trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Il rimorchio tendonato infatti ribaltato dal vento si è adagiato al lato della strada senza coinvolgere la motrice e per fortuna senza travolgere altri veicoli.L'episodio si è verificato poco dopo le 10 di questa mattina. Traffico regolare e polizia stradale e locale sul posto per consentire la viabilità e garantire la sicurezza della strada. In queste ore verrà rimosso il rimorchio.

