Olbia, il vento a 100 km/h danneggia impianto fotovoltaico della scuola di Isticadeddu

Il vento forte che ha attenuato la sua intensità nella mattinata ancora spazza la costa e la Gallura. Stamane a Olbia è volato parte dell'impianto fotovoltaico posizionato sopra la palestra della scuola elementare di Isticadeddu. Gli uomini del 115 sono in azione per mettere in sicurezza l'area e lo stabile. Non ci sono feriti, ma solo ingenti danni. I tecnici comunali hanno fatto una stima approssimativa quantificandola in dieci/quindicimila euro. Le scuole in questi giorni sono chiuse per le festività natalizie.