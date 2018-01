Elisabetta Canalis lancia appello per Dino, un cane cieco ospite della Lida di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Forza Dino" con tanto di cuore rosso per il piccolo quadrupede. E' quanto ha appena postato la showgirl sarda Elisabetta Canalis a favore di un cagnolino cieco momentaneamente ospite della Lida e in cerca di nuovi e affettuosi. Non è la prima volta che la Canalis, sotto il suo pseudonimo su Instagram Littlecrumb, si psende per l'associazione olbiese della Lida.La Canalis ha ripostato nel suo profilo l'appello della Lida: "Dino è cieco, è uno scricciolino e noi cerchiamo disperatamente una casa per lui. E' un cagnolino molto buono e tranquillo, va d'accordo con tutti e adora stare in braccio. Una casa per Dino, aiutateci a trovare una famiglia per questa creatura unica". Per infomrazioni e contatti: 3334312878. Email: lidaolbia@riscali.it. Per spedizione aiuti Lida Sez.Olbia-rifugio I Fratelli Minori Località Colcò n.13 -07026 Olbia. Estremi per la donazione http://www.lidaolbia.it/donazioni.html