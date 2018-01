Al via la stagione delle remate della Lega Navale, ecco il programma del 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un legame che la Lega navale ha intuito tre anni fa e che consolida nel nuovo anno rinnovando le collaborazioni con i comuni di Olbia, Porto San Paolo, Golfo Aranci e La Maddalena e ampliando la rete dei partner con Arbatax, Arzachena e San Teodoro. Le remate confermano di essere uno straordinario strumento per avvicinare le persone al mare, ma anche una occasione di valorizzazione dei territori e delle tradizioni marinaresche, elementi identitari da tramandare alle nuove generazioni e far conoscere ai turisti.; Remata juniores riservata ai piccoli atleti delle scuole medie. Il Circuito delle stagioni prenderà il via il 14 gennaio con la “Remata d’inverno-Trofeo Conad” realizzata dalla Lega navale in collaborazione con il Comitato Sant’Antonio Abate e la Marina della Sacra Famiglia. Appuntamento alle 10,30 in via Redipuglia per la gara a sfida che vedrà impegnate una decina di squadre su un percorso di 240 metri con due virate. Dopo la pausa di febbraio e marzo si ricomincia l’8 aprile con la Remata di primavera “Vogando per l’autismo” in collaborazione con l’associazione Sensibilmente onlus. Il 3 giugno la remata anticipa l’estate in trasferta con il “Primo palio remiero dell’Ogliastra” ad Arbatax. A settembre il comune di Arzachena, vincitore del Palio Trofeo di Gallura lo scorso anno a Golfo Aranci, ospita a Cannigione la seconda edizione della manifestazione nella quale competono i comuni galluresi. La remata del cuore chiude il circuito delle stagioni il 18 novembre a Olbia.Tre le gare come da tradizione ma con una novità: l’esordio del circuito sarà sulla laguna di San Teodoro il 5 maggio; dopo il grande successo dello scorso anno il 23 giugno si rinnova la “Remata di San Silverio” a Golfo Aranci e il 28 luglio, nello straordinario scenario del molo Brin la finale che decreterà il mestiere vincitore dell’edizione 2018, nelle ultime tre edizioni vinto dagli Operatori marittimi di Olbia.Lega navale sezione di Olbia(Imbarcazione palischermo)5 maggio: “Remata di mezzo corso” , Laguna di San Teodoro23 giugno: Remata del Marinaio , Golfo Aranci28 luglio: Finale Remata dei mestieri, Olbia Molo Brin(Imbarcazione palischermo)14 gennaio: Remata d’inverno-Trofeo Conad”, Olbia via Redipuglia8 aprile: Remata Primavera “Vogando per l’autismo”, Olbia sede Lega3 giugno: Primo Palio Remiero dell’Ogliastra, Arbataxsettembre: II “Palio remiero di Gallura”, Cannigioneottobre: II “Remata isolana-Memorial Franco Lullia”, La Maddalena, Cala Gavetta18 novembre: Remata del Cuore, Olbia(Imbarcazione palischermo)24 marzo: Remata di Mezzo corso, Olbia14 aprile: Remata delle Due torri, Siniscola12 maggio: Finale Remata della Gioventù, Olbia via Escrivà26 maggio: Trofeo Re di Tavolara, Porto San Paolo(Imbarcazione Gozzo nazionale)7 aprile: Remata juniores Golfo Aranci26 maggio: Trofeo Re di Tavolara, Porto San Paolo9 giugno: Finale Remara juniores , Olbia18 novembre: Remata del cuore, Olbia