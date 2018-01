Con i fuoristrada sulla spiaggia di Capriccioli a Porto Cervo, ma nessun intervento o sanzione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'episodio è stato denunciato nella sua pagina facebook dalla signora Anna Maria Profili che ha voluto in un primo momento avvertire i turisti incivili del divieto e poi documentare tutti i "danni" causati dal passaggio delle pesanti Jeep sull'arenile con solchi profondi sulla sabbia. La signora si è rivolta alla polizia locale, ai carabinieri e alla capitaneria di porto per le necessarie verifiche del caso. Intervento che però, stando a quanto affermato, non si sarebbe verificato.